Coronavirus, campagna vaccinazioni tocca quota 900: oggi coinvolta la struttura riabilitativa di Poggio Mirteto e il Distretto 2

RIETI - Prosegue a pieno regime e senza sosta la Campagna vaccinazioni anti Covid della Asl di Rieti. Questa mattina sono stati vaccinati i degenti della struttura riabilitativa di Poggio Mirteto e gli operatori sanitari del Distretto Salario Mirtense. Proseguono gradualmente anche le vaccinazioni presso l’Ospedale provinciale de’ Lellis di Rieti, le Residenze Sanitarie Assistenziali e le Case di riposo private della provincia di Rieti. Come da programma vaccinale regionale ad oggi sono circa 900 le dosi di vaccino somministrate. In mattinata sono giunte, scortate dalle Forze dell’Ordine, le ulteriori dosi, così come previsto dal programma vaccinale regionale.

