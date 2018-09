di Daniela Melone

RIETI - Sul tema vaccini la confusione regna sovrana. Le associazioni dei presidi sono ferme sulla posizione che per entrare a scuola serve il certificato, perché richiesto da una norma (il decreto legge Lorenzin) che prevale sulla successiva circolare a firma congiunta dei ministri della Salute e dell’Istruzione, che prevede l’uso dell’autocertificazione per le vaccinazioni obbligatorie. Ma arriva l’ennesimo colpo di scena con un nuovo emendamento che proroga, per l’anno scolastico 2018-19 la...