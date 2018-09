di Daniela Melone

RIETI - Per il nuovo anno scolastico vietato iscrivere i bambini non immunizzati. Anche se la circolare ministeriale a doppia firma Salute-Istruzione continua a dire che per entrare in classe basterebbe la semplice autocertificazione delle famiglie, sui vaccini la maggioranza ci ripensa: è pronto un emendamento per confermare l’obbligo per la frequenza scolastica. IL BLITZ DEI NAS NELLE SCUOLE REATINE Intanto, suona la campanella e anche a Rieti e provincia (a Magliano Sabina) si sono presentati i Nas di Viterbo, per...