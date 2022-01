Alla Verdirosi in 350 per il primo Open day dell'anno con vaccino Moderna, il 25% per la prima dose

RIETI - Prosegue spedita la campagna vaccinale antiCovid-19 della Asl Rieti. Sono 350 i cittadini che oggi, domenica 2 gennaio 2022, hanno scelto di aderire al primo Open Day dell'anno, organizzato nel Lazio per la vaccinazione antiCovid-19, con vaccino Moderna. Tanti i cittadini provenienti da fuori provincia per la somministrazione della dose booster di richiamo. Bene le prime dosi che hanno raggiunto il 25% del totale. Grazie ancora una volta al personale sanitario aziendale per il lavoro svolto in questa giornata di festa.



In totale sono 242.000 le somministrazioni eseguite fino ad oggi dalla Asl di Rieti sul territorio della provincia di Rieti. Di queste 43.000 sono terze dosi mentre sono 98.000 i cittadini che hanno eseguito il ciclo vaccinale primario.

Oggi, secondo giorno di apertura straordinaria del drive-in di Rieti, in via del Terminillo, eseguiti oltre 500 tamponi per la ricerca del virus Sars CoV-2.



Da domani, lunedì 3 gennaio 2022, il drive-in di via del Terminillo a Rieti amplierà l'orario di apertura ( 8:00-16:00) e il numero di posti disponibili.