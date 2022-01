Martedì 11 Gennaio 2022, 00:10

RIETI - Proprio quando riprendono le scuole, in provincia di Rieti accelerano le vaccinazioni antiCovid degli under 12. A quasi un mese del v-day che ha dato il via libera all’iter di immunizzazione per i bambini tra i 5 e gli 11 anni, sono mille le somministrazioni eseguite presso il centro vaccinale pediatrico, allestito nell’ospedale reatino. Di queste, circa 300 sono state le seconde dosi. E anche le prenotazioni denotano una risposta crescente da parte delle famiglie che hanno deciso di vaccinare i propri figli che non hanno ancora compiuto i 12 anni.

Sono infatti circa 900 le prenotazioni già registrate sul portale regionale, da oggi al 31 marzo. Numeri che confermano i dati diffusi nella mattinata di ieri dalla Regione, secondo cui «nella fascia 5-11 anni, il Lazio ha una tra le coperture più alte nella vaccinazione pediatrica antiCovid. A oggi, complessivamente, sono 75.349 le somministrazioni, pari al 17,5% della popolazione in età 5-11 anni. Le prime dosi sono 64.109, mentre le seconde dosi, la cui somministrazione e iniziata il 5 gennaio, sono 11.240».

Le cifre della campagna pediatrica confluiscono in quella generale, che viaggia verso le 250mila somministrazioni. Nell’ultimo aggiornamento della Asl, erano superiori alle 248mila, con 99mila reatini che hanno completato il ciclo vaccinale primario e 552 cittadini che dal primo gennaio hanno deciso di vaccinarsi.