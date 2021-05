20 Maggio 2021

di Raffaella Di Claudio

(Lettura 3 minuti)







RIETI - Se immaginiamo l’obiettivo vaccinazione di massa come un campionato mondiale, nella squadra capitana dall’assessorato alla Salute del Lazio composta dalle Asl del territorio, da lunedì entrerà in gioco il tridente d’attacco, composto da open days, somministrazioni nelle farmacie e vaccinazione ai maturandi.

Velocità

Per vincere la partita dell’immunità di gregge servono velocità e punti, che, uscendo dalla metafora, sono rappresentate dalle dosi di siero: quante più possibili. Mentre accelera il sistema di prenotazioni per fasce di età che il 21 maggio riguarderà gli assistiti tra i 47 e i 44 anni e il 26 maggio quelli dai 43 ai 40, sabato e domenica ci saranno altre due giornate in open day alla caserma Verdirosi con AstraZeneca, dedicate unicamente agli over 40. Lunedì sarà poi la volta delle farmacie, grazie all’apertura delle prenotazioni sempre tramite il portale Salute Lazio.

Farmacie

La vaccinazione si svolgerà con il preparato Johnson&Johnson nelle farmacie che hanno aderito all’iniziativa, formando il proprio personale prima attraverso due corsi di formazione, seguiti dal rilascio di un attestato durante la prima seduta vaccinale che si tiene alla presenza di un medico o un infermiere qualificati.

«Entro la fine di maggio arriveranno le prime fiale. Inizialmente – spiega il dottor Mario Coviello titolare dell’omonima farmacia di Passo Corese – avremo a disposizione 50 vaccini a settimana, con la possibilità di somministrarne da 10 a 20 al giorno (ogni fiala ne contiene 5). Quando il sistema andrà a regime ne potremmo avere anche 100 a settimana. Dal 24 maggio, i cittadini potranno prenotarsi nel portale scegliendo la farmacia rispetto alla quale verrà specificato il giorno dedicato alla vaccinazione. Per svolgere le vaccinazioni è indispensabile anche riorganizzare gli ambienti, che devono essere quattro separati tra loro, ognuno dei quali dedicato a una fase della vaccinazione». Le prime somministrazioni partiranno il primo giugno.

Il ruolo

«Le farmacie organizzate nel rispetto dell’accordo stipulato tra Regione e associazioni di categoria delle farmacie – prosegue Coviello -, possono svolgere un ruolo importante per uscire fuori da questa pandemia. La farmacia è chiamata in causa per contribuire a risolvere questo problema e l’unico modo è vaccinare. Questo non significa fare concorrenza ai medici, ma semplicemente collaborare, ognuno nel proprio ruolo, per sconfiggere il virus. Lavorando in maniera organizzata nel rispetto dell’accordo e con una struttura adeguata, ritengo che la farmacia possa svolgere un ruolo meritorio per la cittadinanza che sta attendendo con ansia l’avvio delle vaccinazioni. C’è attesa soprattutto tra i giovani, persone che non si sono potute spostare o hanno un rapporto di fiducia con il farmacista e anche tra tutti coloro che si sentono più tranquilli con la monosomministrazione».

Gli studenti

Dal 27 maggio, poi il quadro d’attacco al Covid si completa con l’apertura delle prenotazioni per i ragazzi che faranno la maturità. Nei giorni 1, 2 e 3 giugno sono previsti gli open days che a Rieti si terranno alla caserma Verdirosi, anche se non è esclusa l’apertura di un altro centro dedicato in provincia. Riceveranno il Pfizer ritenuto più indicato per la fascia d’età.

Il personale Aire

Da martedì 25 maggio, invece, potrà prenotare il vaccino il personale Aire (cittadini italiani residenti all’estero), naviganti e ambasciate. Intanto, il tetto dei 71 mila vaccini è stato abbondantemente superato con 46 e 875 prime dosi (di cui 34.774 Pfizer, 11.703 AstraZeneca e 398 Moderna) e 24.588 seconde dosi. Il 20% dei reatini ad oggi è stato immunizzato.