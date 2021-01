RIETI - Come da programma dettato dalle priorità e dalle categorie, anche in Sabina ha preso il via la campagna vaccinale antiCovid. Dopo operatori sanitari e sociosanitari “in prima linea”, sia pubblici che privati, che presentano un rischio più elevato di essere esposti all’infezione e di trasmetterla a pazienti suscettibili e vulnerabili in deteminati contesti sanitari e sociali, ci sono poi i residenti e il personale dei presidi residenziali per anziani e poi le persone in età avanzata. Nelle case di riposo per anziani in Sabina tutto ciò è già partito da giorni.

A Torri in Sabina la Asl di Rieti ha dato il via alle vaccinazioni presso il long care Clinic Cirene. «Abbiamo partecipato alla campagna di vaccinazione antiCovid - spiega Fiorenza Gentili - importantissima sia per gli aspetti preventivi che per il mantenimento dell’operatività sanitaria. Un operatività fondamentale da garantire, con particolare attenzione al territorio, grazie anche all’attivazione dal mese di ottobre, oltre ai moduli di mantenimento A e B, di un modulo estensivo Covid, con 12 posti letto a supporto proprio delle necessità sanitarie delle strutture reatine, in primis, all’ospedale de Lellis. La pronta e immediata risposta di tutto il personale e di tutti i nostri pazienti, sotto il costante stimolo della direzione sanitaria della nostra struttura, è stata la giusta risposta partecipativa verso coloro che pensano che vaccinarsi sia più una fonte di problemi che una opportunità. Ci aspetta la seconda dose. Noi siamo pronti». A Casperia, presso la casa di riposo Santissima Annunziata, la titolare Arianna Tranquilli spiega che sono stati vaccinati tutti gli ospiti e buona parte del personale sanitario e inserviente con le vaccinazioni della prima dose, che proseguiranno nei prossimi giorni. Nessun caso di Covid nella struttura. E nessun caso da inizio pandemia neanche nella comunità alloggio per anziani “Villa Monica” di Ivan e Giada s.r.l.s a Poggio Mirteto. Nella struttura, vaccinati tutti gli operatori, come informa Carla, e tutti gli ospiti col prossimo vaccino. La dose di richiamo è già prevista per il primo febbraio.

