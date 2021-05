Vaccini alla Verdirosi, sold out per la prima giornata dedicata agli Open Days over 35

RIETI - Sold out per la prima giornata dedicata agli Open Days over 35. Secondo una proiezione, che tiene conto del totale delle prenotazioni effettuate su piattaforma regionale, alle 22, presso il Centro Vaccinale Caserma Verdirosi di Rieti, si raggiungeranno le 600 dosi somministrate.



Un successo, per il secondo week end consecutivo dedicato agli over 40 e il primo dedicato agli over 35; una formula vincente che piace ai cittadini e che per questo motivo potrebbe essere replicata ancora.



Anche grazie agli Open Days, la Asl di Rieti oggi sfiora le 75.000 mila dosi somministrate in provincia di Rieti (74.777). 49.445 prime dosi (di cui 36.666 Pfizer, 12.079 Astrazeneca, 668 Moderna, 32 J&J) e 25.332 seconde dosi.



