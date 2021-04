RIETI - Campagna vaccinale anti Covid 19 della Asl di Rieti. Oggi superato tetto delle 45.000 dosi di vaccino somministrate in provincia di Rieti. 30.100 sono in prima dose con una copertura della popolazione residente over 16 anni del 23%. 14.900 sono le seconde dosi, con una immunizzazione che supera l’11%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA