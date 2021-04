27 Aprile 2021

di Raffaella Di Claudio

(Lettura 2 minuti)







RIETI - La provincia di Rieti verso l’imminente apertura di un nuovo hub vaccinale. Se oggi pomeriggio all’aeroporto militare di Pratica di Mare arriverà un congruo quantitativo di vaccini, la Regione, per accelerare le immunizzazioni, autorizzerà l’apertura di un hub a Rieti città. Per allestirlo è stata scelta la caserma interforze Verdirosi di piazza Marconi. Data e tipologia di siero somministrato dipenderanno da quanto accadrà oggi a Pratica di Mare. Il 10% dei vaccini che arrivano nello scalo militare vengono assegnati al Lazio e, di conseguenza, ridistribuito nelle province. Rieti ha una potenzialità di somministrazioni intorno alle mille dosi, che consente quindi l’attivazione di ulteriori centri. È solo questione di numeri. Se le quantità di vaccino lo permetteranno, il nuovo hub potrebbe vedere la luce in brevissimo tempo: anche nelle prime due settimane di maggio.

Lo testimonia il fatto che la direzione aziendale della Asl di Rieti ha già predisposto un sopralluogo tecnico nei locali della caserma Verdirosi per capire come strutturare il centro ed essere pronta ad allestirlo in tempi record, come stanno facendo le Asl di Roma e provincia. In base a quanti e quali preparati saranno disponibili per il Lazio, l’assessorato alla Salute guidato da Alessio D’Amato, al massimo domani mattina, stabilirà quando dare il via libera al nuovo hub reatino. Sarebbe il secondo, dopo quello realizzato in collaborazione con la Fondazione Varrone all’ex Bosi di Cittaducale, e andrebbe ad affiancare gli altri slot attivi nelle varie sedi Asl del territorio. Attualmente, in provincia vengono somministrati principalmente vaccini Pfizer, AstraZeneca e in parte minoritaria Moderna. L’hub della Verdirosi potrebbe invece essere dedicato a Johnson&Johnson come sta avvenendo negli ultimi due centri inaugurati dall’assessorato alla Salute a Valmontone e Tor Vergata. Nei prossimi giorni sono attese notizie anche sulla partenza delle vaccinazioni nelle farmacie, che si svolgeranno con il siero mono-dose.