Rieti, oltre 130mila le vaccinazioni nel Reatino

Martedì 6 Luglio 2021, 10:48

RIETI- Continua spedita la Campagna vaccinale della ASL di Rieti che oggi supera le 130 mila dosi somministrate in provincia di Rieti. Nel dettaglio, sono 130.967 le dosi somministrate, di cui 79.476 prime dosi (60.364 Pfizer, 16.300 Astrazeneca, 2.812 Moderna) e 51.491 seconde dosi (42.442 Pfizer, 6.190 Astrazeneca, 1.461 Moderna, 1.398 J&J).

Ancora una volta la ASL di Rieti si conferma sopra la media regionale con una copertura del 66,8% in prima dose e 44,8% in seconda dose. Le idee innovative, la tempistica nella loro attivazione, la collaborazione con gli Enti locali, i Medici di Medicina Generale, i Pediatri e le Organizzazioni di volontariato hanno consentito, alla ASL di Rieti, di mantenere il primato per somministrazione vaccinale nel reatino.