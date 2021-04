Vaccinazioni anti Covid nel Reatino: superato il tetto delle 40.000 dosi somministrate

RIETI - Oggi in provincia di Rieti superato il tetto delle 40.000 dosi di vaccino somministrate. Entro domani verrà oltrepassata la soglia del 10% di cittadini immunizzati. Intanto ieri, nuovo record di somministrazioni dall’inizio della Campagna vaccinale Asl Rieti: in una sola giornata somministrate 1.276 dosi di vaccino.

Sulla vaccinazione anticovid19 stiamo accelerando mettendo in campo tutti gli strumenti a nostra disposizione. E anche grazie al coinvolgimento dei Medici di famiglia completeremo gli over80 anni entro il 30 aprile. Si tratta di un risultato importante per tornare presto e in sicurezza ‘alla normalità’. Un obiettivo a cui stanno lavorando, senza soluzione di continuità da circa quattro mesi, decine di operatori sanitari, impegnati su tutto il territorio della provincia di Rieti.

