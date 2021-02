Imminente l'apertura del centro vaccinazioni anti Covid, Calisse: «Orgogliosi ed emozionati»

RIETI - «Il Centro Vaccinazione anti-Covid Rieti è pressoché ultimato e pronto per essere inaugurato. La Provincia ha sostenuto la realizzazione del Centro attraverso interventi specificatamente volti all’adeguamento della viabilità e la realizzazione delle aree di parcheggio», fa sapere il presidente della Provincia, Mariano Calisse.

«Siamo orgogliosi ed emozionati per l’apertura di questa importante struttura che permetterà a breve di tutelare le fasce di popolazione più soggette al pericolo epidemiologico. Colgo l’occasione infatti per invitare tutti gli anziani ultra ottantenni a prenotarsi per ricevere il vaccino».

