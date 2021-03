Con le prime 150 dosi somministrate, è scattata la vaccinazione per le persone estremamente fragili

RIETI - Con le prime 150 dosi somministrate, è iniziata questa mattina, presso il Centro ex Bosi, la campagna vaccinale anti covid19 per le persone estremamente vulnerabili e per i pazienti oncologici.

Solo nella giornata odierna sono state somministrate 430 dosi di vaccino totali, tra i centri vaccinali di Rieti e il territorio.

Ad oggi, in provincia di Rieti, le dosi di vaccino somministrate hanno superato quota 11 mila (11.251) mentre le prenotazioni hanno superato quota 16 mila (16.088).

