La Asl di Rieti avvia la vaccinazione per i senza fissa dimora italiani a stranieri

Mercoledì 14 Luglio 2021, 15:02

RIETI - In questi giorni, la Asl di Rieti ha avviato la vaccinazione anti-Covid19 per le persone senza dimora, italiani e stranieri, anche senza permesso di soggiorno.

Al momento sono 509 le persone prese in carico dalla Asl di Rieti per la somministrazione del vaccino. In provincia di Rieti sono due gli hub vaccinali di riferimento: il centro vaccinale presso lo stabilimento Amazon di Passo Corese e il centro vaccinale ex Bosi di Rieti.

Le persone prese in carico dalla Asl di Rieti, afferenti a 11 strutture di accoglienza presenti sul territorio della provincia di Rieti possono accedere alla somministrazione del vaccino autonomamente, accompagnati dai referenti delle strutture di accoglienza o nel caso si tratti di persone non autosufficienti, attraverso un servizio “a domicilio” istituito dalla Asl di Rieti grazie ad una Unità sanitaria mobile.

Al momento sono 56 le persone vaccinate di cui 17 over 16 anni.

«Si tratta dell’ennesimo sforzo che la Asl di Rieti ha messo in campo per consentire a tutta la popolazione presente sul territorio della provincia di Rieti di vaccinarsi contro il SARS CoV-2 – precisano dalla Direzione Aziendale della Asl di Rieti. Il vaccino è un diritto per tutti e più ampliamo la percentuale di immunizzati e prima saremo in grado di mettere in sicurezza il nostro territorio, anche dal rischio varianti. Attraverso tale attività cerchiamo di raggiungere quelle persone, spesso invisibili, che non hanno la possibilità di accedere alle piattaforme vaccinali e ai sistemi di prenotazione. La sfida della Asl di Rieti, in questo momento, è raggiungere tutti i cittadini, anche quelli residenti nelle aree più lontane della provincia di Rieti e dare un aiuto a tutti, per raggiungere l’immunità nel minor tempo possibile».