In due giorni vaccinati 138 operatori delle forze dell’ordine, partito il servizio domiciliare per i non autosufficienti

RIETI - Secondo giorno di vaccinazioni al Distretto 1 di via delle Ortensie dedicato alle Forze dell’Ordine. In due giorni vaccinati con AstraZeneca 138 operatori under 55 di Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia e Vigili del Fuoco.

Questa mattina è stato attivato il servizio della Asl di Rieti di vaccinazione a domicilio per persone non autosufficienti che ne hanno fatto richiesta attraverso il numero dedicato 800.118.800.

Da domani, 18 febbraio, al via le prenotazioni del vaccino per il personale della Scuola e delle Università docente e non docente con età compresa tra i 18 anni (anno di nascita 2003) e i 55 anni (anno di nascita 1966) senza patologie. La modalità di prenotazione è online (link: prenotavaccino-covid.regione.lazio.it) tramite la tessera sanitaria. La prenotazione è scaglionata per fasce di età secondo il seguente calendario: 45 – 55 anni da domani 18 febbraio. 35 – 44 anni dal 22 febbraio. Under 34 anni dal 26 febbraio. Le somministrazioni del vaccino inizieranno dal giorno 22 febbraio.

Il numero di dosi di vaccino somministrate dalla Asl di Rieti, tra prime e seconde dosi, raggiunge quota 8.384.

