Scatta la vaccinazione anti-Covid per i farmacisti del Reatino

RIETI - L’Ordine dei Farmacisti della provincia di Rieti rende noto che, a partire da oggi, 12 febbraio, i farmacisti della provincia di Rieti sono sottoposti alla vaccinazione anti covid-19.

«Questo gesto rappresenta una sicurezza in più per tutti i professionisti che quotidianamente operano in farmacia ed una certezza per i tanti pazienti che si rivolgono alle farmacie, rimaste sempre aperte ed operanti in questo anno di pandemia, anche nei momenti peggiori - si legge nella nota dell'Ordine - Si ringrazia la dottoressa Marinella d’Innocenzo, direttore generale della Asl di Rieti, la dottoressa Emma Giordani, responsabile Uoc Politica del Farmaco e dei Dispositivi Medici, e il dottor Gabriele Coppa, Responsabile Uoc Sviluppo Strategico ed Organizzativo, con i quali questo Ordine ha collaborato per la realizzazione della campagna vaccinale anti covid-19. Si inizierà con i Colleghi di età inferiore a 55 anni, che rappresentano circa il 60% degli iscritti all’Ordine, confidando di raggiungere presto la copertura della totalità dei Colleghi. In sintesi, maggiore sicurezza per i farmacisti, maggiore sicurezza per le farmacie, certezza del servizio per i pazienti».

