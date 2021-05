Campagna vaccinale anti Covid: superate le 50mila dosi. Primo maggio da record: 1.144

RIETI - La Campagna vaccinale anti-Covid-19 della Asl di Rieti accelera ancora e in questo week end di festa supera il tetto delle 50.000 dosi di vaccino somministrate (51.323).

33.853 prime dosi e 17.470 seconde dosi con una copertura totale in prima dose che sfiora il 27% e il 15% in seconda dose.

Delle 51.323 dosi somministrate, 43.599 sono state somministrate dalla Asl di Rieti (86%) e 7.724 dai Medici di famiglia (15%).

In linea con gli obiettivi del Piano, è ormai in dirittura d’arrivo la vaccinazione in prima dose degli over 80 anni, con 11.196 dosi di vaccino somministrate (86%) e 8.975 di immunizzati (69%).

Ieri, 1° maggio, la Asl di Rieti ha toccato un nuovo record, somministrando in una sola giornata 1.144 dosi di vaccino.

Procede spedita anche la vaccinazione delle persone non autosufficienti eseguita a domicilio dalle equipe itineranti del Servizio di Assistenza Proattiva Infermieristica aziendale. Ad ora somministrate 3.100 dosi complessive.

