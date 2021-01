Vaccinazioni anti-Covid, dopo l'Alcim di Contigliano sarà la volta della casa di riposo Santa Lucia

RIETI - Dopo l’Alcim di Contigliano, con il personale e gli ospiti sottoposti nella giornata odierna alla vaccinazione anticovid, domani le equipe sanitarie della Asl di Rieti somministreranno il vaccino anti-Covid al personale e agli ospiti della Casa di Riposo S. Lucia.

Le due strutture socio assistenziali, nel marzo dello scorso anno furono isolate dall’Azienda Sanitaria Locale di Rieti e trasformate in 24 ore in Covid Hospital per evitare il propagarsi del virus e garantire tutte le cure sanitarie e socio assistenziali agli ospiti e agli operatori presenti.

Si tratta di un segnale importante per due luoghi simbolo dell’emergenza pandemica in provincia di Rieti – sottolineano dalla Direzione Aziendale - e per il proseguo di questa prima fase della Campagna vaccinazioni anti-Covid, che vede coinvolti, in via prioritaria, gli operatori sanitari aziendali e delle strutture socio sanitarie e socio assistenziali della provincia, i loro ospiti, i Medici di base e i Pediatri di libera scelta: 2743 ad oggi, le persone vaccinate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA