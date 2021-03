Cittaducale e Contigliano in campo per vaccinare la popolazione

RIETI - Il Comune di Cittaducale e quello di Contigliano in campo per favorire la vaccinazione in blocco della popolazione avente diritto. A coordinare e curare le somministrazioni, solo oggi ne verranno effettuate 140, la Asl di Rieti e i medici di medicina generale dei rispettivi territori con la collaborazione attiva della Protezione Civile, della Croce Rossa, dei centri sociali e del Lions Club Cittaducale che si sono dati appuntamento presso il centro sportivo Angioino.

«Abbiamo messo in campo un'organizzazione capillare per dare una risposta decisa alla popolazione accogliendo la richiesta di aiuto dei medici. Continuando così -dichiarano i sindaci Leonardo Ranalli e Paolo Lancia - saranno fatti tutti i vaccini a disposizione dei medici e questo sarà fondamentale per avere maggiore tranquillità a breve termine anche se la situazione, dati alla mano, richiede la massima attenzione. Le somministrazioni proseguiranno da qui in avanti una volta a settimana garantendo il massimo livello di sicurezza e professionalità grazie ai sanitari e ai volontari che si stanno prodigando in maniera lodevole».

