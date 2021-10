Vaccinazioni in azienda, l'unità mobile della Asl davanti alla Phoenix Electronics di Rieti

Domenica 17 Ottobre 2021, 13:08

RIETI - A tutti i lavoratori che per vari motivi non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale anti-covid19, domani mattina, 18 ottobre, dalle 8,30 la Asl di Rieti con una Unità sanitaria mobile vaccinale sarà presente davanti all'Azienda Phoenix Electronics di Rieti (in via Franco Maria Malfatti - nucleo industriale - Rieti) per eseguire la vaccinazione anti-covid19.

Aderire all'iniziativa é semplice e veloce. Basta recarsi presso l'Unità sanitaria mobile con un documento di identità in corso di validità e la tessera sanitaria e vaccinarsi.