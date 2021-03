Asl e Medici di famiglia per le vaccinazioni, si amplia la rete nel Reatino: in fase di distribuzione 1.020 dosi

RIETI - Grazie ad un accordo di collaborazione con la Asl di Rieti, si amplia ulteriormente l’attività di vaccinazione anti covid19 eseguita dai Medici di famiglia della provincia di Rieti. 1.020 le dosi di vaccino in fase di distribuzione da parte della Asl di Rieti. L’importante coinvolgimento dei Medici di famiglia è destinato ad ampliarsi nei prossimi giorni, così da creare una rete sempre più capillare sul territorio.

Ad ora il numero di dosi di vaccino anticovid19 somministrate in provincia di Rieti sono 14.660, mentre il numero di prenotazioni 17.289.

Prosegue la vaccinazione al domicilio dei pazienti in condizioni di non autosufficienza, estremamente vulnerabili, affetti da patologie gravi come la SLA e ai loro caregiver. Ad oggi le equipe itineranti aziendali hanno eseguito 640 dosi di vaccino.

Da domani, mercoledì 10 marzo, al via le prenotazioni per tutti i cittadini del Lazio con un’età compresa tra i 77 e i 72 anni.

In particolare, domani 10 marzo potranno prenotare il vaccino i cittadini residenti nel Lazio di 77 e 76 anni (nati nel 1944 e 1945).

Il 12 marzo i cittadini residenti nel Lazio di 75 e 74 anni (nati nel 1946 e 1947).

Il 15 marzo i cittadini residenti nel Lazio di 73 e 72 anni (nati nel 1948 e 1949).

Le prenotazioni saranno disponibili al link prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome. I cittadini dovranno collegarsi al link muniti di tessera sanitaria.

