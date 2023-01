Vaccinazione “on the road” della Asl di Rieti contro il virus dell’influenza e del Covid-19: due eventi itineranti

RIETI - La Asl di Rieti avvia la prima vaccinazione itinerante del 2023 per consentire a tutta la popolazione di mettersi in sicurezza e proteggersi contro il virus dell’influenza e il virus SARS CoV-2. Una equipe sanitaria dell’Unità operativa di Igiene e Sanità Pubblica aziendale, grazie ad un Poliambulatorio mobile, sarà presente domenica 8 gennaio in piazza Vittorio Emanuele II a Rieti dalle ore 9:00 alle ore 15:00 e domenica 15 gennaio, grazie alla collaborazione con il Centro Commerciale Perseo, dalle ore 12:00 alle ore 18:00 nell’area antistante l’ingresso del Centro in via Fundania a Rieti. La vaccinazione sarà totalmente gratuita e non sarà necessaria la prenotazione.

Visto il perdurare della situazione epidemiologica relativa alla circolazione del virus influenzale e del virus SARS-CoV-2, la Asl di Rieti rinnova l’occasione per offrire gratuitamente la vaccinazione ai soggetti eleggibili ed alla popolazione generale (lavoratori di interesse pubblico e per chi assiste una persona fragile). Le due vaccinazioni potranno essere eseguite anche in co-somministrazione e nella fattispecie del vaccino per Covid-19 sarà offerta l’occasione di completare il ciclo vaccinale di base e di poter eseguire dosi booster secondo quando previsto dalla normativa del settore.

La vaccinazione antinfluenzale è fortemente raccomandata nella fascia di età 6 mesi-6 anni, per gli anziani nella fascia d’età 60-64 anni; per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie; per gli anziani ospiti in strutture residenziali o di lungodegenza.

Nel documento “Interventi in atto per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023” elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità a fine dicembre 2022 (in considerazione della co-circolazione dei due virus Influenzale/SARS-CoV-2) si esorta a combinare le campagne di vaccinazione contro Influenza e Covid-19 mettendo in sicurezza prioritariamente anziani e fragili, proteggendoli dalla malattia grave e dalla ospedalizzazione. E’ con questo spirito che la Asl di Rieti organizza le prime due giornate vaccinali itineranti nei giorni dell’8 e del 15 gennaio 2023.