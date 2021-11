Asl, bene l’Open Day organizzato ad Amatrice con 166 dosi di vaccino somministrate

RIETI - Salgono oggi a 207.000 le dosi di vaccino antiCovid-19 somministrate sul territorio della provincia di Rieti. 13.000 sono invece le terze dosi (+729 eseguite nella sola giornata di ieri, 28 novembre 2021).

Bene l’Open Day antiCovid-19, terze dosi e antinfluenzale, organizzato oggi dalla Asl di Rieti ad Amatrice. Il maltempo e la neve, che per alcune ore è caduta copiosa sul comune montano, non ha fermato i cittadini, alcuni dei quali provenienti dalle frazioni, che hanno raggiunto il Pass per eseguire il vaccino: 166 in tutto le dosi somministrate. Grazie ai cittadini di Amatrice per aver risposto con grande entusiasmo e senso di responsabilità al nostro evento di prevenzione e contrasto alla pandemia da Sars CoV-2 e al nostro personale sanitario coinvolto.