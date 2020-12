RIETI - Vaccinazione antinfluenzale gratuita sabato prossimo a Poggio Mirteto. Non occorrerà prenotarsi, basterà presentarsi nella piazza centrale del paese mitense (nella foto) presso il caravan attrezzato della Asl dalla mattina e fino a metà pomeriggio. Ad annunciarlo con un comunicato il sindaco di Poggio Mirteto Giancarlo Micarelli.

L'annuncio

«Sabato 19 dicembre dalle 10 alle ore 16 – spiega il primo cittadino mirtense Giancarlo Micarelli- in Piazza Martiri della Libertà sarà presente un camper sanitario attrezzato con medici ed infermieri della Asl, per effettuare gratuitamente, senza alcuna prenotazione, la vaccinazione antinfluenzale che quest'anno è particolarmente importante per evitare la concomitanza dei sintomi influenzali con quelli del Covid 19. Si ringrazia la Direzione Aziendale della Asl- Rieti – conclude Micarelli- per aver messo in atto ogni sforzo affinché tutta la popolazione e in particolare le fasce più fragili aderisca alla campagna antinfluenzale».

