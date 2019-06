De' Longhi Treviso-Benfapp Capo D'Orlando 82-56

RIETI - In un Palaverde strapieno Treviso domina di nuovo l'Orlandina volando così sul 2-0 nella serie. Lunedì si torna in campo per gara 3 in Sicilia, palla a due alle ore 20:45.Tutto facile per Treviso che si aggiudica anche gara 2, mandando ko l'Orlandina per la seconda volta consecutiva. I siciliani orfani di Trinche, fermo per un problema a una gamba, non entrano mai in partita: dopo un primo quarto con le due formazioni vicine nel punteggio, nella secondo frazione Treviso prende il largo, mentre Parks e compagni faticano a segnare: si va così all'intervallo lungo sul 44-19.Al rientro Tessitori (18 punti, 11 rimbalzi) continua a fare voce grossa sotto canestro, il "professor" Logan è chirurgico dalla lunga distanza, mentre Burnett(17 pt) apre il suo personalissimo show. Severini e Uglietti chiudono la pratica, portando i veneti sul +31, Chillo mette in campo la solita energia, mentre nel finale coach Menetti dà spazio ai giovani, ormai con la vittoria in tasca.Nulla può la compagine di Sodini: priva del Mvp Trinche, la Benfapp non trova mai con continuità il canestro, ora dovrà ritrovare in fretta le forze per tentare di ribaltare la serie, a partire proprio da lunedì. In Sicilia la De' Longhi, nel fortino di Capo, troverà un ambiente caldo pronto a spingere i paladini più avanti possibile, proprio per questo Logan e compagni dovranno resettare le due vittorie, perchè la corsa per la serie A può ancora essere lunga.