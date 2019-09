Ultimo aggiornamento: 08:56

RIETI - Parte da Rieti “Strada Facendo” l’evento itinerante di SoS Impresa Lazio per promuovere la cultura di prevenzione e contrasto all’usura. Il tour, promosso da SoS Impresa Lazio in collaborazione con i comuni di Poggio Bustone, Leonessa, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittaducale si avvale del finanziamento della Regione Lazio, e dell’apporto del presidio di Rieti di Libera.L ‘evento sarà presentato lunedì 30 settembre alle 12 nella sede della Provincia di Rieti. È prevista la partecipazione delle autorità cittadine - Prefetto, Questore e vescovo - dei sindaci dei Comuni di Rieti, Cittaducale, Leonessa, Poggio Bustone, Castel Sant’Angelo, Borgo Velino. Inoltre attesa la presenza del presidente della Camera di Commercio di Rieti e dei quello della provincia di Viterbo."Strada Facendo”, grazie ad un camper che diverrà un vero e proprio punto di aggregazione per i cittadini, toccherà, dal primo al cinque ottobre, i comuni della provincia, in cui è già attivo lo Sportello di aiuto “L'Amico Giusto” nei quali verranno organizzati spettacoli teatrali a tema, incontri formativi con personalità di spicco della lotta alle mafie, attività di educazione all’uso responsabile del denaro nelle scuole ed incontri con le associazioni.«Il camper - ha dichiarato Lino Busa' presidente di Sos Impresa Lazio - sarà anche una sorta di pronto soccorso per tutti coloro, che in condizione di grave indebitamento hanno bisogno di un aiuto gratuito ed altamente professionale».Nel corso dell’incontro verranno forniti dati sul fenomeno dell’ usura in provincia.