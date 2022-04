Rieti, Usmia: tavolo tecnico sulla nuova legge sulla libertà sindacale

RIETI - Porte aperte della segreteria Usmia di Rieti ad esperti o appassionati per analizzare la nuova legge sulla libertà sindacale. Approvato da parte dell’Usmia – il sindacato interforze - un tavolo tecnico composto da esperti in materia per discutere e dibattere rispetto alla nuova legge “Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare” dopo la recente approvazione da parte della Camera dei deputati. In campo anche la sezione provinciale di Rieti che si è immediatamente aperta – attraverso i referenti della segreteria di Rieti – ad incontri con soggetti che con passione ed altruismo volessero cimentarsi in questa iniziativa di “revisione” e analisi. Infatti – come ribadito dal sindacato – anche se questa importante legge è un primo e importantissimo passo verso la libertà sindacale e degli operatori iscritti, sussistono ancora diversi punti ed elementi da correggere e integrare affincè si possa giungere ad una vera e totale efficacia legislativa verso gli uomini e le donne del comparto Sicurezza e Difesa.