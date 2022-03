RIETI - Cresce e si amplia la segreteria provinciale Usmia di Rieti (Unione sindacale militari interforce associati), il sindacato che raccoglie, sotto la sua ala, Carabinieri, Guardia costiera, Esercito, Marina e Aeronautica. Infatti ad affiancare Marco Azzarello - Segretario regione Lazio con delega Rieti per l’Arma dei carabinieri - ci sono Antonio Ametta, Coordinatore territoriale Interforze Rieti per le quattro Forze armate, Bruno De Santis, Segretario regione Lazio con delega Rieti per l’Arma dei Carabinieri-forestali e Mario Carrano, Vice segretario territoriale per l’Esercito Italiano. Un sindacato che serra i ranghi, si rafforza e si consolida ulteriormente sul territorio divenendo un’importante realtà sindacale di riferimento per i suoi numerosi iscritti.

Tra gli obiettivi principali dell’associazione sindacale Usmia quello di sostenere la crescita dell’Associazione professionale e di accompagnare le donne e gli uomini con le stellette nel corso della loro vita professionale con azioni di supporto, sostegno nelle iniziative e convenzioni con associazioni professionali che prevedono, tra le tante, assistenza legale, sanitaria e previdenzale, nonché la possibilità, anche per i componenti del nucleo familiare, di poter usufruire delle convenzioni stipulate con aziende di rilevanza nazionale e territoriale. La segreteria territoriale si avvarrà inoltre della collaborazione ed il supporto dei Delegati di base, Federico Monti e Alessandro Ciciotti per l’Esercito Italiano e di Luca Nucci per l’Aeronautica Militare.