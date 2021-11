Fabio Spadoni premiato Atleta dell'anno dell'Unvs, riconoscimenti anche per Special Olympics e Atletica Sport e Terapia

RIETI - Ieri 26 novembre presso la sala consiliare del comune di Rieti si è svolta la consueta premiazione premiazione atleta della unvs 2021. L'iniziativa è volta da anni a premiare oltre l atleta piu meritevole x la stagione anche i dirigente e i componenti di settore che seguono tali atletico.A Rieti quest anno la sezione Carlo Millesimi con a capo il presidente Maria Cristina Tiberi ormai da qualche anno ha premiato Fabio Spadoni come atleta dell'anno che ha ottenuti ottimi risultati con il tennis in carrozzina.

Insieme alla Tiberi c'erano anche Umberto Fusacchia delegato regionale Lazio e Abruzzo unvs il socio Antonio Tavani e il vice presidente Fabio Spadoni. Questa giornata è stata voluta e organizzata dal presidente Tiberi come simbolo di ripartenza dopo un anno di stop causa Covid19.

«Siamo accanto a tutte le associazioni li dove servirà la nostra presenza soprattutto per gli atleti più fragili e non a caso oggi premiamo come ambasciatore Unvs Rieti l'atleta Special Olympics David Merchiorri e Moreno Rinaldi con una benemerenza sportiva a seguire una schiera di dirigenti, Massimo Masi (calcio), Gianluca Tilli (basket), Gennaro Isaia (calcio e centri estivi), Catiuscia Rossi (Zumba e fitness), Sandro Ciogli (calcio), Adriana Catini e Morena De Marco per l'impegno sociale di sempre e tutti i ragazzi presenti Atletica Sport Terapia e Special Olympics un ringraziamento anche al Comune di Rieti per la gentile ospitalità e lo sponsor Spadoni viaggi. Un grazie di cuore anche al nostro fotografo ufficiale Paolo Cesarini al prossimo anno con la promessa di supportare sempre tutte le associazioni che ci contatteranno per un aiuto», afferma la presidente Maria Cristina Tiberi.