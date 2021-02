RIETI - Oggi è il giorno dell’assemblea dei soci della Sabina universitas: la prima dell’era Lorenzetti. Sul tappeto una serie di punti all’ordine del giorno già discussi dal nuovo consiglio di amministrazione di lunedì scorso. Come il bilancio preventivo e il budget 2020-2021, punto quest’ultimo che non aveva convinto i soci durante l‘ultima assemblea e si era deciso di rinviarlo al cda. L’assemblea, inoltre, deve affrontare anche la delicata vicenda del piano di rateizzazione dei debiti pregressi che la società consortile ha con la Tuscia e per i quali il neo presidente Lorenzetti, in un’intervista a Il Messaggero, aveva addirittura parlato di «pesante azione risarcitoria» da parte dell’università viterbese. Per questo è importante che nella seduta di oggi venga approvato anche il piano di rateizzazione del debito. Che a quanto si apprende si aggirerebbe intorno ai 700 mila euro. L’ammontare iniziale era di 854 mila euro, ma negli ultimi tempi il consorzio reatino sarebbe riuscito a saldare una parte della somma. Della vicenda della messa in mora da parte dell’università viterbese se n’era parlato su queste colonne un po’ di tempo fa.

«Ci sono debiti pregressi che si sono andati accumulando negli anni decisamente importanti. Debiti che in ogni caso vanno onorati, e che complessivamente assommano ad oltre 1,3 milioni di euro», aveva detto il presidente Lorenzetti riferendosi sia a quelli con la Tuscia sia a quelli della Sapienza. Sul tavolo anche la convenzione, sempre con la Tuscia, che riguarda i corsi per i prossimi sei anni. Su questo punto, grazie agli accordi raggiunti nei mesi scorsi, si è riusciti a ri-contrattare i costi, che nel caso dell’università viterbese sono scesi dagli 80 mila euro ai 40 mila annui. Intanto, l’assemblea precedente ha approvato il rendiconto consuntivo 2019-2020, con utile di 9.358 euro. «Il bilancio approvato segna una svolta nella gestione della Sabina universitas», avevano detto il sindaco Cicchetti e il vice Sinibaldi. Anche l’assemblea di oggi dovrebbe approvare i punti all’ordine del giorno senza grossi problemi. Al netto di colpi di scena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA