Domenica 9 Giugno 2024, 00:10

RIETI - Per anni ha gestito il polo universitario reatino, ma oggi il destino della Sabina universitas sembra sempre più incerto. Il prossimo 21 giugno l’assembla dei soci dovrà approvare il bilancio 2022-2023, che ha fatto registrare un utile netto di 533 mila euro. Il fatto è che con l’approvazione del rendiconto economico decadranno l’attuale consiglio di amministrazione e i relativi organi societari. E qui si pone il problema: cosa succederà dopo? Di norma, l’assemblea dei soci dovrebbe eleggere un nuovo cda, ma a quanto si apprende, sul tavolo ci sarebbe anche l’ipotesi di commissariare l’ente prima della scadenza delle convenzioni del 2026 con la Tuscia e La Sapienza. Il Messaggero è intanto venuto in possesso della relazione del cda che verrà allegata al rendiconto economico.

«Riteniamo doveroso dare conto – si legge nel documento – di quanto fatto in questi anni, ricordando che al momento dell’insediamento, settembre 2021, il consorzio Sabina universitas era in condizione di pre-fallimento dovuta alle perdite riportare nel bilancio 2020-2021». L’anno successivo, l’attuale cda, con alcuni interventi «come la riorganizzazione del personale e un’attenta verifica del costo dei servizi, ha riportato il bilancio in attivo». Oggi, a pochi giorni dalla fine del proprio mandato, i vertici del consorzio vorrebbe chiudere il proprio mandato con i conti messi ulteriormente a posto. Invece, a quanto lamenta il presidente della Sabina universitas, Antonio d’Onofrio, all’appello mancherebbero ancora i debiti accumulati dal socio Comune: 628 mila euro, così come certificato dalla stessa relazione visionata del nostro giornale.

«Per rispetto istituzionale – spiega Antonio D’Onofrio a Il Messaggero – non abbiamo mai fatto un’azione diretta nei confronti di Palazzo di Città per andare a recuperare questi soldi. Però a fine mandato è chiaro che ci sia una tutela del cda e dei soci, per cui abbiamo deliberato di applicare quello che lo statuto prevede. E quindi abbiamo rimandato all’assemblea del 21 la decisione di quale azione intraprendere nei confronti del Comune». Per il presidente D’Onofrio, inoltre, l’attività di gestione del consorzio andrebbe mantenuta anche per i prossimi anni. «Adesso il consorzio serve più di prima. Perché all’epoca – osserva – gestiva due corsi, quello di ingegneria e quello di scienza della montagna. Oggi il numero di studenti presenti a Rieti è diventato importante, il nuovo corso di ingegneria in inglese ha portato circa quattrocento stranieri nella nostra città. Il nuovo corso di medicina che arriverà a settembre porterà altri iscritti, penso che nell’arco di pochi anni il numero di studenti raddoppierà (per l’anno accademico 2023-2024 sono previsti 1.128 studenti, ndr). A tutti questi studenti va data assistenza. Credo che chiudere il consorzio sarebbe un errore, al di là che ci sono otto famiglie che campano grazie al consorzio».

La Sabina universitas accoglie («temporaneamente») nelle proprie sedi anche ai nuovi corsi previsti dal progetto di Interateneo di Sapienza e Tuscia, che ha come obiettivo la realizzazione a Rieti di un polo didattico e di ricerca. «E allora perché non continuare a utilizzare il consorzio?», chiosa D’Onofrio.