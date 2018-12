RIETI - Avanza il progetto della Provincia di Rieti, con il presidente Mariano Calisse, per le nuove aule destinate alla formazione. Come anticipato, le 24 classi del Magistrale trasferite dopo il crollo di calcinacci andranno ai "Geometri" mentre la Sabina Universitas, per la formazione, si sposterà nella ex caserma dei carabinieri di via Cintia.

Via libera, poi, dalla Fondazione Varrone all'utilizzo dei locali al piano terra di Palazzo Dosi: saranno destinate ai laboratori della Sabina Universitas.

Oggi in consiglio comunale si affronterà il tema di un nuovo istituto e palestra antisismici previsti in città.



