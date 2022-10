Patrimonio storico e archeologico reatino, vicino un importante accordo con l’Università canadese di Halifax

RIETI - Questa mattina, 21 ottobre, il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, e l’assessore alla cultura e all’Università, Letizia Rosati, hanno ricevuto la visita del prof. Myles McCallum della Saint Mary’s University Halifax (Canada), accompagnato dal professor Simone Nardelli, valente archeologo e conoscitore del territorio reatino, che da anni collabora con l’ateneo canadese. L’incontro fa seguito ai contatti già avviati nel febbraio scorso da Letizia Rosati e avvia, di fatto, un lavoro comune che ha come obiettivo quello di sottoscrivere accordi che consentano agli studenti universitari canadesi di approfondire le proprie conoscenze nel reatino, in particolare relativamente ad archeologia, storia medievale e storia dell’arte.

Tra gli obiettivi dei rapporti da avviare vi è anche la possibilità di stage estivi nel Reatino per studenti delle scuole superiori canadesi.

«Abbiamo accolto con grande entusiasmo la visita del professore McCallum che, trovandosi in questi giorni in Italia per lavoro, ha voluto fortemente visitare di persona la nostra Città, il nostro museo archeologico e il fondo antico della Biblioteca Comunale – spiega l’assessore Letizia Rosati – Si tratta di un’occasione straordinaria e rara per la promozione del nostro territorio, per migliorare la ricerca sul patrimonio archeologico e culturale, anche inedito, e per implementare le buone prassi di scambi culturali e studenteschi. Le grandi università umanistiche d’Oltreoceano hanno spesso importanti risorse, economiche ed umane, ma un limitato patrimonio su cui lavorare e, dunque, questo progetto può determinare benefici significativi per entrambe le parti».