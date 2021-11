“Gender Equality Trend”: Unioncamere assegna la menzione speciale al progetto del Liceo Linguistico di Rieti

RIETI - Unioncamere, nell’ambito della IV edizione del premio “Storie di alternanza”, ha deciso di premiare con una menzione speciale – come previsto dall’art. 4 del Regolamento nazionale – il progetto “G.E.T. – Gender Equality Trend” presentato nell’ambito del Premio “Storie di alternanza” 2021, per la categoria “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento presso Istituti tecnici e professionali o Licei”.

Alla cerimonia di premiazione del 25 novembre scorso, svoltasi nell’ambito dell’evento “Job&Orienta 2021” nella Sala Verdi di Verona Fiera, hanno partecipato in videoconferenza, insieme alla prof. Antonella Valentini, docente tutor PCTO della classe, gli studenti dell’IIS “Elena Principessa di Napoli” di Rieti e in particolare, Leonardo Bonifazi, Giulia Zuccolo, Giulia Blasi, Benedetta Paolucci, Cristian Migliore, Fabio Imperatori.

L’aspetto originale e attuale della proposta ideata dagli alunni della classe 4F del Liceo Linguistico che ha colpito la commissione di valutazione, riguarda la risposta alla domanda: “Come può il mondo della moda essere più inclusivo?”. I ragazzi hanno sviluppato un’app e creato un video pubblicitario per illustrare un catalogo in cui sono proposti, tra vari filtri di personalizzazione della scelta, abiti e accessori di moda, indipendentemente dal genere, ma puntando alla scelta del proprio “stile”, dimostrando così una spiccata sensibilità verso il tema dell’inclusione e dell’integrazione.

L'esperienza è risultata ad alto valore formativo per gli studenti per la loro crescita umana e per aver migliorato sia le loro competenze linguistiche e quelle relative al lavoro di gruppo, in modo da rivalorizzare e promuovere il contributo di tutti in vista dell’obiettivo da raggiungere, che la loro conoscenza del mondo della moda, con particolare riferimento alle procedure di produzione, realizzazione e vendita del prodotto.