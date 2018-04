RIETI - Giulio Natalizia è il nuovo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria, l’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo per il triennio 2018-2021. Elisa Perotti guiderà la sede territoriale del Gruppo Giovani Imprenditori di Rieti, mentre del Consiglio direttivo farà parte anche il reatino Alberto Formichetti.



Giulio Natalizia, 33 anni, è stato designato con il 95% dei voti. La sua esperienza lavorativa ha inizio nel 2011 presso l’azienda di famiglia, la Natalizia Petroli Spa, che opera nel mercato petrolifero dal 1973. L’azienda commercializza prodotti petroliferi per servizi a privati, industria, enti pubblici, settore agricolo, autotrasporti e rappresenta un punto di riferimento per il mercato italiano. Nel 2008 inizia il suo percorso nel GGI di Unindustria venendo eletto nel 2015 come membro del Consiglio Direttivo nella Presidenza di Fausto Bianchi, culminata con la partecipazione al percorso Altascuola 2015.



“Con profondo senso di responsabilità – ha commentato il neo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Giulio Natalizia durante l’assemblea elettiva - il mio impegno e quello della mia Squadra sarà di valorizzare i risultati ottenuti sino ad oggi, raccogliendo l’ideale ed importante testimone della Presidenza di Fausto Bianchi, grazie alla quale il Gruppo è ormai riconosciuto come tra i più presenti ed uniti dell’intero panorama nazionale, superando l’ottica dei singoli territori e con uno sguardo su un’unica identità, il Lazio. Nel prossimo triennio il Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria focalizzerà la sua azione sulla responsabilità, la crescita, la coesione, l’identità e la cultura, valori imprescindibili per sviluppare un senso di appartenenza regionale preservando le differenti identità territoriali. Solo entrando in connessione con il territorio in cui si opera, si riusciranno ad individuare gli strumenti necessari e idonei a supportarlo e potenziarlo.”



L’Assemblea del Gruppo ha eletto sia il programma di attività per il prossimo triennio sia la Squadra di Presidenza, composta da due Vice Presidenti regionali: Lina Marcela Barnaba (La Vela Ovest Srl); Corrado Savoriti (Sama Marketing e Produzione Srl) e da quattro Presidenti di Area Territoriale: a Frosinone è stato eletto Christian De Vellis (Deveris Costruzioni Srl), a Latina Eugenio Samori (Safra Srl), a Rieti Elisa Perotti (Sabina Conglomerati Srl) ed a Viterbo Alessandra Sensi (Terme dei Papi SpA).



Il Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria è composto da imprenditori e manager fino ai 40 anni di età, appartenenti ai diversi settori produttivi: dall’information technology, alla sicurezza, all’elettronica, all’edilizia, alla logistica, ai trasporti, fino alle aziende metalmeccaniche, alimentari, di consulenza e di comunicazione, finanza credito ed assicurazioni.



Giulio Natalizia, neo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria, sarà affiancato per tutta la durata del suo mandato dal Consiglio direttivo, eletto dall’Assemblea e così composto: Arnaldo Beato (La Garigliano Srl); Lorenzo Civerchia (Arti Grafiche Civerchia Srl); Lidia Cudemo (D-hub Studios Srl); Paolo Di Cecca (Sara Logistics Srl); Valeria Fava (Elettroliri Srl); Matteo Flati (Flati Bernardino Srl); Alberto Formichetti (Enet Group Srl); Marco Francola (Gfx Srl); Matteo Gemmiti (Sintesi SpA); Raffaele Giuliano (Exaltech Srl); Francesco Isola (Rif Line Italy SpA); Cecilia Mancini (Sama Imballaggi Industriali Srl); Michele Merola (Tmp Engineering Srl); Luca Valeri (Lv Group Srl).



Elisa Perotti, 30 anni, è Responsabile amministrativo presso l’azienda di famiglia Sabina Conglomerati Srl, che opera nel settore dell’edilizia stradale dal 1980. Nel 2011 ha conseguito la laurea magistrale in Economia aziendale. Dottore commercialista e revisore contabile dal 2013, nel 2015 ha frequentato alla Luiss il Programma di specializzazione in Management delle imprese di costruzione. Sempre nel 2015 è entrata a far parte del Consiglio direttivo Gruppo Giovani di Unindustria.

