RIETI - Unindustria, "A tu per Tu con il Sistema Energetico": a Rieti la seconda tappa



Si terrà giovedì 7 giugno 2018 alle ore 14.30 a Rieti, presso la sala conferenze Sabina Universitas (Palazzo Dosi Delfini) in Piazza Vittorio Emanuele II 17 la seconda tappa del roadshow di Unindustria "A tu per tu con il Sistema Energetico”, partito il 16 maggio scorso a Roma.

All’iniziativa, realizzata nell’ambito di un percorso informativo promosso dal Gruppo tecnico Infrastrutture e Reti intelligenti e dalla Sezione Energia di Unindustria, partecipano le aziende Edison e Rielco impianti. L’obiettivo è quello di illustrare alle imprese associate il funzionamento del sistema energetico e le opportunità dell’efficienza energetica. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che un delle leve competitive delle aziende italiane è l’energia e il tessuto industriale del Paese deve essere sostenuto attraverso un’ampia proposizione di soluzioni innovative e integrate che rendano le imprese sempre più concorrenziali e sostenibili sul loro mercato di riferimento, evitando sprechi e inefficienze, e mettendole in grado di concentrarsi unicamente sul loro business.



"Il settore energetico sta cambiando sempre più velocemente. I confini tra produzione e consumo si aprono, dando spazio a servizi innovativi che incontrano le esigenze delle imprese per un approvvigionamento sostenibile e per un consumo efficiente dell’energia e del gas. – dichiara Marco Margheri direttore Affari istituzionali e sostenibilità di Edison e vice presidente della Sezione Energia di Unindustria - Per questo, Edison crede nella diffusione della consapevolezza energetica, della cultura dell’innovazione e della conoscenza dei servizi. Condividiamo con la rete di Confindustria un’occasione di scambio, confronto e di sviluppo di nuove competenze in cui raccogliere le esigenze delle imprese e condividere le nuove opportunità del mercato energetico”.



“Siamo di fronte ad un tema molto importante non solo per le aziende ma anche per la pubblica amministrazione che si sta rendendo conto di come l’efficientamento energetico sia sempre più una voce di risparmio – dichiara Carmine Rinaldi, amministratore unico Rielco Impianti srl – perché si ha la consapevolezza che spesso si spreca l’energia, vale a dire si sprecano soldi. C’è quindi l’esigenza delle imprese e della pubblica amministrazione di risparmiare queste risorse e riallocarle per altri investimenti. Rispetto a qualche anno fa sono stati fatti passi avanti, ma c’è ancora da fare un’opera di sensibilizzazione. Diventa quindi fondamentale dare informazione al territorio e per questo nell’incontro di Rieti abbiamo coinvolto aziende, pubblica amministrazione, università e professionisti in modo da seminare conoscenza che poi ognuno utilizzerà per i propri ambiti”.



Il seminario informativo si propone di dare alle aziende gli strumenti concreti per comprendere il mercato elettrico e del gas e le soluzioni per l’efficienza energetica: gli energy intelligence system dell’industria 4.0 in grado di assicurare risparmi dal 10 al 15% sui consumi elettrici legati al processo produttivo; il funzionamento del sistema di incentivazione per l’efficienza energetica e le agevolazioni per le imprese e il nuovo regime degli oneri del sistema a partire a gennaio 2018.

Mercoledì 6 Giugno 2018



