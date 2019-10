CANTALICE - UNDER 15 REGIONALE (GIRONE B)

RIETI - UNDER 14 REGIONALE (GIRONE B)

RIETI - Nello scorso fine settimana è partita ufficialmente una nuova stagione dei campionati Under 15 e Under 14 regionali. Vittorie convincenti per Cantalice e Rieti.Grazie alle reti di Orusei e Ceccarelli, Cantalice supera 2-1 gli ospiti del Real Monterotondo Scalo. Renato De Dominicis, mister dei padroni casa, appare soddisfatto della prova dei suoi ragazzi: «La squadra, che quest'anno ha l'obiettivo di confermare la categoria, ha disputato una buona partita. Considerando che si è trattato dell'esordio in un torneo regionale, nelle fasi iniziali del match siamo apparsi piuttosto contratti, non riuscendo ad esprimere a pieno il nostro gioco. In seguito, siamo comunque passati in vantaggio, chiudendo i primi 45 minuti avanti 1-0. Nella seconda frazione abbiamo continuato ad attaccare con grinta e determinazione, trovando il gol del raddoppio. Solo verso la conclusione ci siamo rilassati un po', concedendo agli avversari di accorciare le distanze. Faccio i miei complimenti a tutto il gruppo, composto anche da calciatori del 2006».Ottimo inizio di campionato anche per il Rieti, vincitore 3-1 sul campo del Real Testaccio. Per gli amarantocelesti gol di Cervelli, De Marco e Savelloni. Emiliano Aquilini, tecnico dei reatini insieme a Piero Lunari, commenta così la gara: «Nel primo tempo siamo partiti molto forte, andando presto sul 2-0. In seguito, gli avversari hanno accorciato le distanze, ma al rientro dagli spogliatoi, abbiamo mostrato grande carattere, trovando il definitivo 3-1 dopo appena 10 minuti. Congratulazioni a tutti i giocatori per la prestazione, in particolare al portiere Simone Roversi, che, in più occasioni, ha salvato il risultato. Al termine di questa sfida, sono molto contento non solo per la vittoria, ma anche per il fatto che tutti i 18 ragazzi a disposizione abbiano potuto giocare e divertirsi. Ora, durante il weekend in arrivo, ci aspetta la partita in casa contro Tivoli. Faremo del nostro meglio».