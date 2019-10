U19, ALTRI RISULTATI GIRONE M, I GIORNATA

RIETI - Inizia nel migliore dei modi la stagione della squadra under 19 del Real Rieti. I ragazzi allenati da Fabio Stentella sono stati impegnati in trasferta nella prima gara di campionato: sul campo del Carbognano (affrontato anche dalla prima squadra in Coppa Della Divisione, ndr) è arrivata una vittoria per 7-3. Amarantocelesti bravi a salire in cattedra già nel primo tempo, chiuso sul 5-2 grazie alle doppiette di Guadagnoli e Bucci, insieme al gol di Ciani. Nella ripresa ritmi più bassi, con il Real che controlla e allunga fino al definitivo 7-3 grazie alle reti di De Sa Almeida e Masini. Domenica prossima esordio casalingo al PalaMalfatti contro l'Italpol,(ore 11), valido per la seconda del girone di andata.La formazione romana è andata ko 7-0 in casa contro la Cybertel Aniene nel primo turno. Al termine del match contro il Carbognano sono arrivate anche le parole di mister Stentella: " Atteggiamento giusto per tutti i quaranta minuti e ottimo approccio alla gara. Iniziare col piede giusto è sempre importante, ma da subito testa bassa e lavorare". Non è ancora iniziato invece il campionato dell'Under 17 di Daniele Ferri, che domenica hanno disputato una amichevole contro l'Orvieto, vincendo con il risultato di 3-2 grazie ai gol realizzati da Seferi, Marchione e Fiungo.Carbognano - Real Rieti 3-7History Roma 3z - Active Network 6-0Italpol - Cybertel Aniene 0-7Olimpus Roma - Todis Lido Di Ostia 2-3Lazio - Sporting Juvenia 4-1Aniene, History Roma, Real Rieti, Lazio e Todis Lido Di Ostia 3Olimpus, Sporting Juvenia, Carbognano, Active Network e Italpol 0