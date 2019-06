I COMMENTI

RIETI - Confronto di grande interesse al campo Valletonda tra le formazioni Under 19 di Poggio Mirteto e Passo Corese nella semifinale della Coppa Provincia-Trofeo Ciccaglioni. Al termine di una gara giocata al cospetto di un numeroso pubblico che ha calorosamente acclamato e sostenuto le rispettive squadre, sono i padroni di casa ad imporsi per 2-0 e a conquistare la finale.Partono bene gli ospiti che al 19' si rendono pericolosi con un tiro di Maggi ed al 22' con uno scambio in velocità tra Forti e Delle Fave che non riesce nella deviazione sotto porta. Al 27' il portiere ospite Simei respinge con bravura una punizione dalla distanza di Del Bufalo ed al 45' termina alta una conclusione di Ferrari.La ripresa si apre con il gol del vantaggio del Poggio Mirteto: al 6' il capitano Del Bufalo beffa il portiere avversario su calcio di punizione e dopo tre minuti Lugini tenta il raddoppio con un rasoterra parato da Simei. Il secondo gol arriva comunque al 10' quando Fiori pennella un pallone d'oro per Marcelli: il centravanti del Poggio Mirteto s'invola palla al piede e sigla il 2-0 tra gli applausi del pubblico. Il Passo Corese tenta la reazione con Imperatori al 18' e 20' e con uno scambio Scarinci-Forti che viene controllato dai difensori avversari. Nel finale gli ospiti reclamano per un gol annullato e si verifica qualche momento di tensione. La gara comunque si conclude regolarmente con i festeggiamenti dei padroni di casa e il malumore degli ospiti.«Una vittoria arrivata al termine di una gara giocata con la testa e con sprazzi di bel gioco: eravamo consapevoli che la posta in palio era altissima contro una formazione composta in parte da giocatori impiegati anche in categorie superiori e andremo a giocarci la finale consapevoli delle nostre capacità. Un plauso a tutti ed in particolare a Del Bufalo e Marcelli».«Nel primo tempo abbiamo dominato, poi due infortuni difensivi ad inizio ripresa ci sono stati fatali. Siamo rammaricati per il risultato ma non della prestazione: la nostra squadra gioca sempre al vero calcio e talvolta, come capitato oggi, si può perdere solo per degli episodi».: Mancinelli, Pastorelli, Goktas, Fiori, Del Bufalo (36' st Simoncelli), Spiccia, Pariboni (1' st Lugini), Ferrari, Marcelli (42 'st Capriccioni), Di Mario, Pompei. A disp. Giannini, Noor, Cristofanelli, Tripodi. All. Fois: Simei, Ori, Simonetti (16 'st Caprioli), Maggi, Varsalona, Quintino, Forti, Samà, Imperatori (37' st Ademi), Orlandi (18 'st Tomati), Delle Fave (16' st Scarinci). A disp. Conticelli, Marzicola, Pierdonati, Natoni, Russo. All. Scardocci: D'Orazi di Rieti: 6' st Del Bufalo, 10' st Marcelli: espulsi 43' st Forti, Ori, Ademi; ammoniti Pariboni, Samà, Varsalona, Simoncelli; allontanato dalla panchina il tecnico ospite Scardocci; angoli: 0-4