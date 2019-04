I COMMENTI

Renzo Fois ,tecnico Poggio Mirteto

Manolo Scardocci ,tecnico Passo Corese

IL TABELLINO

Poggio Mirteto

Passo Corese

Arbitro

Reti

Note

RIETI - Nel recupero del campionato Under 19 provinciale il Passo Corese espugna il Valletonda imponendosi sul Poggio Mirteto per 3-1: i coresini salgono a quota 30 blindando il qaunrto posto, mentre i mirtensi restano in terza posizione a 5 punti dalla vetta non riuscendo a scavalcare il Real Monterotondo Scalo.La formazione ospite mostra sul campo una migliore concentrazione rispetto ai padroni di casa e passa in vantaggio dopo quindici minuti di gioco con un perfetto calcio di punizione di Samà che batte Mancinelli. Al 28' prova a replicare il Poggio Mirteto con un'azione impostata da Lugini e conclusa da Pompei con un tiro che sorvola la traversa. Al 29' c'è il raddoppio del Passo Corese con Maggi su assist di Scarinci ed al 35' Samà colpisce una traversa. Al 15' della ripresa arriva il terzo gol grazie a una girata in area di Imperatori e la gara non ha più storia, pur con un palo colpito da Del Bufalo al 24'. A due minuti dalla fine Ferrari sigla il gol della bandiera per i padroni di casa con un tiro in diagonale dalla fascia destra del campo.«Una partita da dimenticare, letteralmente regalata da parte nostra agli avversari che hanno mostrato più grinta e determinazione. Praticamente noi non abbiamo giocato».«Abbiamo dominato l'incontro vincendo meritatamente. La gara è stata sempre sotto il nostro controllo e tutti i ragazzi meritano i complimenti per quanto hanno mostrato in campo. Un plauso particolare a Samà per l'impegno e la serietà che mostra costantenente sia in partita che in allenamento».: Mancinelli, Pastorelli, Quondamstefano (1' st Simoncelli), Fiori, Spiccia, Del Bufalo, Pariboni, Ferrari, Pompei (40' pt Capriccioni), Di Mario (35' st Cristofanelli)., Lugini. A disp. Giannini, Tripodi. All. Fois: Simei, Simonetti, Caprioli, Quintino, Ori, Forti, Maggi (25' st Natoni), Samà, Scarinci (36' st Marsicola), Orlandi (10' st Russo), Imperatori (38 'st Fabian). A disp. Galante, Ugolini, Maiolino, Conticelli. All. Scardocci: Saporito di Rieti: 15' pt Samà, 29' pt Maggi, 15' st Imperatori, 40' st Ferrari: espulso 43' st Spiccia; ammoniti Del Bufali, Orlandi, Marsicola; angoli: 1-4