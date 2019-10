CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 09:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Quarta giornata per l’under 16 maschile dell’Asd Volley Academy che dopo aver iniziato la stagione nel migliore dei modi, stasera alle ore 20 nella palestra del Polo Didattico di Via Palmiro Togliatti a Rieti è pronta a difendere la terza piazza del girone C contro il fanalino di coda Afrogiro Volley. I ragazzi di Andrea Petrini, Alessandro Angher e Lucia Fortini con la vittoria a Zagarolo in casa, la sfida persa al tie-break a Roma dalla Pallavolo Tor Sapienza e la sconfitta esterna a Monterotondo sono pronti a tornare tra le mura amiche per conquistare tre punti davanti al proprio pubblico.«E’ stata una scommessa – afferma l’allenatore Andrea Petrini – da un paio di anni stiamo cercando di costruire un gruppo che mancava alla pallavolo reatina e da diverso tempo in città. Sono circa quindici ragazzi amanti di questo sport e abbiamo scommesso su loro. Lo scorso anno abbiamo partecipato al campionato Uisp, quest’ anno abbiamo deciso di dargli fiducia e di iscriverci ad un campionato federale Fipav. Siamo stati ripagati – prosegue Petrini; siamo estremamente contenti che i ragazzi hanno risposto agli stimoli. Per noi l’obiettivo di quest’ anno è formare un gruppo per potere lavorare anche per il futuro».Volley Team Monterotondo 6Intent Volley Zagarolo 6Asd Volley Academy Rieti 4Fenice 3Pallavolo Tor Sapienza - Roma 2Afrogiro Volley 0