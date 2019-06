La

RIETI - Dopo un buon campionato regionale fascia B terminato al decimo posto, arriva una grande soddisfazione per il gruppo Under 14 del Rieti, vincitore, per la categoria giovanissimi 2005, dell'ottavo Memorial "Orlando Strinati" di Terni (svoltosi da inizio maggio allo scorso weekend).Inseriti nel girone B, i reatini hanno ottenuto il primo posto, affrontando la Polisportiva Ternana, lo Sporting Rieti e il Calcio Tuscia. In seguito, vittoria in semifinale contro Cantalice (seconda nel girone A e battuta 7-1) e successo per 6-0 in finale contro la Polisportiva Ternana.«Un'annata conclusa nel migliore dei modi - afferma il tecnico Stefano Valentini - I ragazzi sono stati bravissimi, dimostrando impegno e determinazione in ogni fase della stagione. I giocatori sono cresciuti molto sia fisicamente e mentalmente, migliorando sempre di più con il passare dei mesi. Un sentito ringraziamento a tutte le famiglie, alla società e soprattutto ad Angelo Morreale per l'infinita e preziosa collaborazione».: Simone Colasi, Simone Roversi, Antonio Miluzzi, Franco Francia, Francesco Nobili, Alessandro Pitorri, Sebastian Andrei Lazar, Giuseppe De Bella, Leonardo Grassi, Antonio Santocchi, Edoardo Di Giacobbe, Pietro Bonifazi, Francesco Seguiti, Jacopo Giannecchini, Mirko Grillotti, Nicolò Taddei, Riccardo Vallocchia, Rocco Caiazza, Luca Matteucci.Alessio Savelloni, Matteo Carconi, Diego Rosati, Federico Alaimo, Matteo Rossi.: Stefano Valentini, Angelo Morreale.: Gianluca Grassi, Luca Pitorri, Massimo Di Giacobbe.