Carabinieri: l'Unarma spegne 30 candeline, presentato il calendario storico. «Raggiunti i 200 iscritti»

RIETI - Soffia sulla 30esima candelina la storica associazione sindacale carabinieri, Unarma. Per festeggiare questa speciale ricorrenza i carabinieri reatini e dell’intero territorio provinciale si sono ritrovati per un momento di convivialità e di incontro in prossimità delle imminenti festività natalizie.

Nella sala conferenze dell’Hotel Serena la segreteria provinciale di Rieti ha radunato iscritti e simpatizzanti riscuotendo un’ampia partecipazione. A fare gli onori di casa è stato il segretario provinciale, Giorgio Salustri che, oltre a ringraziare tutti i presenti ha ripercorso le tappe di un’importante attività sindacale sempre dalla parte degli operatori dell’Arma dei carabinieri per poi presentare il calendario storico Unarma 2023, un’autentica opera d’arte realizzato dalla nota pittrice Daniela Nardelli.

Un calendario creato in occasione del 30esimo anno dalla fondazione Unarma e che va ad evocare e dare voce a numerose e individuali storie di carabinieri, spesso rimaste anonime, ma di uomini in divisa che non hanno mai smarrito il senso profondo dell’onore, della lealtà e dello spirito di sacrificio nelle loro azioni.

«Questo progetto – ha commentato Salustri – consolida la fantastica realtà che oggi è diventata Unarma che dimostra, ancora una volta, di essere sempre un passo avanti».

Molti poi gli argomenti trattati nel corso della riunione dai vari segretari come la legge sulla libertà dell’esercizio sindacale delle forze armate, accesso alle pensioni, riconoscimento di cause di servizio e vittime del dovere, rinnovo del contratto, tutela legale, criticità del territorio locale e il delicatissimo tema dei suicidi.

«Un altro anno si è concluso – ha detto il segretario provinciale - nel migliore dei modi raggiungendo un’importantissima rappresentatività come associazione con circa 200 iscritti».

All’evento hanno preso parte anche i segretari nazionali, Tonino D’Ovidio e Claudio Cecconi insieme al segretario generale regionale Lazio, Antonio De Prosperis, il segretario provinciale di Viterbo, Antonio Ceppitelli e il segretario provinciale di Frosinone, Luca Mele.