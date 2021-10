Rieti a un passo dal baratro: vince la Pianese 3-1, ora la classifica degli amarantocelesti si fa pericolosa

Domenica 31 Ottobre 2021, 16:30

RIETI - Sprofondo amarantoceleste a Pian Castagnaio. A poche ore dalla notte di Halloween, il Rieti perde 3-1 contro la Pianese e comincia a "vedere" le streghe. Alla formazione reatina non basta il quinto gol stagionale di Francesco Marcheggiani (al 31' su rigore) per rialzare la testa e fare punti, perché tra la fine del primo tempo (44') e l'inizio della ripresa (7') la "Premiata Ditta" Cesario-Convitto si mette in proprio e confeziona l'uno-due che schianta un Rieti comunque generoso e bravo a tenere testa ai più quotati toscani per almeno un tempo. Nel finale Lepri arrotonda il risultato e realizza il tris dei bianconero.

Ora la classifica si fa maledettamente pericolosa perché gli appena 5 punti conquistati in sette gare valgono il terzultimo posto a +2 dalla retrocessione diretta. E domenica allo "Scopigno" arriverà il Poggibonsi, ossia una delle quattro capi classifica del girone E, per l'ennesima mission impossible di questo primo quarto di stagione.