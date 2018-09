di Fabiana Battisti

RIETI - “Ultranet @work – Rieti. La banda ultralarga per l’economia digitale” è il convegno organizzato dalla ConfCommercio reatina per domani 20 settembre dalle ore 10 alle 13 nella Sala Conferenze della Camera di Commercio di Rieti. L'incontro si inserisce nel progetto Ultranet in collaborazione con il Punto Impresa Digitale, “La banda ultralarga è una condizione necessaria per la trasformazione digitale del Paese e delle imprese e riveste un’importanza strategica per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, come stabilito nella strategia EU 2020", spiega Vincenzo Regnini, presidente della Camera di Commercio di Rieti.



L’Agenda Digitale Europea (ADE) di fatto impronta una linea e uno stile europeo che punta attraverso la BUL sul miglioramento della competitività delle imprese, l’inclusione sociale, l’occupazione e lo sviluppo di competenze digitali imprescindibili per ciascun cittadino nell'età post-moderna. Per queste ragioni il progetto “Ultranet Banda ultra larga, Italia ultra moderna” coordinato da Unioncamere e approvato dal Ministero Sviluppo Economico diviene risorsa e veicolo privilegiato di sviluppo territoriale lavorando per il maggiore beneficio di imprese, operatori economici e cittadini.

Il convegno di domani, primo prezioso incontro per il sostegno del processo di socialozzazione, verrà aperto dal presidente della Camera di Commercio di Rieti, Vincenzo Regnini.

Seguiranno: “I servizi digitali per le imprese: così si aumenta la competitività” di Giancarlo Cipriano, Segretario Generale Camera di Commercio di Rieti, Il progetto Ultranet ed il bando “Bul Factor - Banda Ultralarga. Largo al talento” con Paola Rita Nives Cuzzocrea, Pivot camerale territoriale del Progetto Ultranet, “La strategia italiana per la Bul: il piano ministeriale cablaggio nazionale e sul territorio reatino” con Luca Zanetta di Uniontrasporti, “Rieti, in arrivo la Banda ultra larga e il Festival della cultura digitale e dell'innovazione tecnologica” di Elisa Masotti, Assessore Innovazione tecnologica, Digitalizzazione della P.A., Rapporti con le Associazioni, Pari opportunità del Comune di Rieti, Claudio Di Berardino, Assessore Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, Politiche per la Ricostruzione relazionerà su “Il programma regionale di diffusione della banda larga e ultra larga: focus sulle aree del “cratere”.

Nel corso del convegno sarà allestito all’ingresso della Sala conferenze un desk del Punto Impresa Digitale camerale dove le imprese potranno testare gratuitamente la propria “maturità digitale” e chiedere consigli su come migliorare le proprie performance.



La partecipazione al convegno è gratuita, per motivi organizzativi è gradita la registrazione al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ultranet-work-rieti-la-banda-ultralarga-per-leconomia-digitale-49889138757 oppure inviando una email all’indirizzo paola.cuzzocrea@ri.camcom.it

Info: Ufficio Promozione Camera di Commercio di Rieti, tel. 0746/201364-5.

