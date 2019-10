© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Uisp e Special Olympics insieme. L'incontro si è svolto presso la sede del Coni Point di Rieti per l'avvio del nuovo anno sportivo. L'intervento della presidente Caterina Ubertini ha voluto sottolineare i valori fondanti della Uisp: «L'inclusione nello sport quale elemento che ha il potere di cambiare il mondo, di ispirare, di unire le persone in un modo come poche altre cose fanno. Parla ai giovani in una lingua che comprendono. Lo sport per tutti così come espresso dalla Uisp é portatore di speranza. Lo sport diviene così universalmente un’attività umana di valore strettamente connessa alla morale, un importante terreno in cui fare pratica della vita, in cui incontrarsi e scoprire l’altro, superare paure e pregiudizi, manifestarsi e realizzarsi nelle proprie potenzialità».Ed è proprio sulla speranza che Stefano Mariantoni responsabile Special Olympics nel suo intervento ha voluto sottolineare il principio «ci piace così tanto lo Sport per Tutti.. che da quest’anno il Real Rieti Special torna nella grande famiglia dell’Uisp Comitato Territoriale di Rieti. Per festeggiare questa collaborazione la squadra si è riunita al Coni point di Rieti. Un grande grazie al presidente provinciale Caterina Ubertini e al fiduciario del Coni reatino Claudio Fovi per l’accoglienza e l’entusiasmo con cui ci hanno accolto».