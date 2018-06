di Mattia Esposito

RIETI - Mentre nel campionato Usip “classico” sta per prendere il via la fase ad eliminazione diretta, si sono giocate le finali di quello Over35, che sono andate in scena al Kyalami Ranch di Contigliano. Monte San Giovanni ed Amplifon si sono giocate il terzo posto nella finalina, che ha visto la vittoria di Monte San Giovanni con il risultato di 7-6 al termine di una partita molto equilibrata e ricca di emozioni. A seguire è stato il turno di Goldbet e Rovers, che si sono giocate invece il primo posto finale. Vittoria netta di Goldbet che si aggiudica la prima edizione del campionato Over 35 grazie alla vittoria con un rotondo 5-1 finale.Le doppiette di Cantonetti e Marco Mareri, unite al gol di Marchili regalano quindi il successo al Goldbet che festeggia con merito la vittoria finale.



CAMPIONATO UISP OVER 35 – FINALI

Finale 3° posto

Monte San Giovanni – Amplifon 7-6

3 Ang. Sestili, Autizi, Umb. Sestili, Aleandri (M), 2 Coronetta, 2 Ranalli, Feliciangeli, Silvestri

Finale 1° posto

Goldbet – Rovers 5-1

2 Cantonetti, 2 Mareri, Marchili (G), Evangelisti (R)

Sabato 2 Giugno 2018



