RIETI - Frasso Sabino si giocherà domattina la semifinale della fase nazionale Uisp. Si è invece concluso il cammino di Antrodoco, che rimedia due sconfitte ed un pareggio nel girone. Proprio il girone invece sorride al Frasso, che in mattinata ha chiuso la prima fase a punteggio pieno. Nel pomeriggio i biancorossi sono scesi in campo per giocarsi i quarti di finale contro i liguri della Parafarmacia Valle. Partita molto intensa quella andata in scena a Pesaro, con la formazione reatina che, a lungo in vantaggio, alla fine viene agguantata con la partita che si decide ai calci di rigore. La vittoria contro la Parafarmacia Valle permette a D’Annibale e compagni di ottenere un biglietto per la semifinale, che si giocherà domattina alle 10.30 contro lo Sgorgonzo. Eventuale finale fissata sempre domani alle ore 16.30. Ancora una speranza dunque, non solo per Rieti, ma anche per il Lazio, visto che il Frasso è l’unica laziale rimasta in corsa. Bisognerà però attendere domani per capire se la formazione sabina riuscirà nell’impresa di portare per la prima volta nella storia il titolo nazionale a Rieti, che quest’anno è rappresentato anche dal responsabile Gilberto Eleuteri, volato a Pesaro per seguire le due formazioni reatine impegnate.



UISP FASE NAZIONALE – QUARTI DI FINALE

Frasso Sabino – Parafarmacia Valle (Liguria) 10-9 d.c.r.



SEMIFINALE DOMANI ORE 10.30

Sgorgonzo – Frasso Sabino

Eventuale finale ore 16.30

Sabato 23 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:30



