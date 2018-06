di Mattia Esposito

RIETI - Frasso Sabino vola in finale. Prestazione super dei biancorossi questa mattina contro lo Sgorgonzo, battuto in semifinale con un netto 9-3. Come avvenuto lo scorso anno, altra reatina in finale, ancora contro il Boca Juniors. I livornesi lo scorso anno avevano affrontato Domino, in una finale controversa nella quale non ci fu assegnazione del titolo, visto che entrambe le squadre schierarono un giocatore non tesserabile. Rieti ha quindi l'opportunità di riprovarci e lo farà nella splendida cornice del PalaFiera di Pesaro, campo nel quale gioca la formazione di serie A, avversaria del Real Rieti. L'appuntamento è fissato per le 16.30, orario del calcio d'inizio, e chissà se questa sarà la volta buona per vedere finalmente una reatina sul tetto d'Italia.



FINALI NAZIONALI UISP

SEMIFINALE

Frasso Sabino - Sgorgonzo 9-3

FINALE (oggi, ore 16.30, PalaFiera Pesaro)

Boca Juniors (Livorno)- Frasso Sabino

Domenica 24 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:14



© RIPRODUZIONE RISERVATA